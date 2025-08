Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg, Am Fenn / Högerdeich; Unfallzeit: 03.08.2025, 10.05 Uhr;

Bei einem Auffahrunfall schwer verletzt hat sich ein Motorradfahrer an der Kreuzung Am Fenn / Högerdeich in Isselburg. Der 58-Jährige aus Horst aan de Maas in den Niederlanden befuhr gegen 10.05 Uhr die Straße am Fenn in Richtung Stromberg. Dabei bemerkte er offenbar zu spät, dass ein vor ihm fahrender 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Kalkar verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf. Bei dem Aufprall verletzte sich der 58-Jährige schwer. Die 55-jährige Beifahrerin des Pkw-Fahrers verletzte sich leicht. Beide wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. (sb)

