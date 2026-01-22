Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Laster kommt von der Straße ab

Müdigkeit und Alkohol führten wohl zu dem Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 21 Uhr fuhr der 61-Jährige mit seinem IVECO Laster auf der B10. Auf Höhe Schimmelmühle geriet er nach rechts von der Straße ab und blieb in einer Böschung stecken. Bei dem Unfall wurde der Laster stark beschädigt und musste geborgen werden. Der Fahrer war nicht mehr fahrtauglich. Er war wohl übermüdet und hatte Alkohol getrunken. Er musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden am Laster wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell