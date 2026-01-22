Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei zieht maroden Laster aus dem Verkehr

Am Mittwoch kontrollierte die Polizei in Ulm-Lehr einen verkehrsunsicheren Sattelzug.

Ulm (ots)

Das rumänische Gespann fuhr gegen 10 Uhr im Eiselauer Weg. In dem Industriegebiet hatte der Verkehrsdienst Laupheim eine Kontrollstelle eingerichtet. Deshalb nahmen die Polizisten den Lkw samt Auflieger genauer unter die Lupe. Der war mit rund 24 Tonnen Big Packs beladen. Dabei entdeckten die Beamten gravierende Mängel an der Sattelzugmaschine und dem Aufbau des Aufliegers. Der war an beiden Seiten gerissen. An dem Lkw stießen die Ermittler auf beschädigte Bremsscheiben. Auch der Druckluftbehälter für das Bremssystem war derart korrosionsgeschwächt, so dass ein Ausfall drohte. Dadurch war die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben. Auch an der Ladungssicherung bei dem Trailer mangelte es. Die Paletten und Big Packs waren nicht richtig verzurrt und hatten sich bereits zur Seite hin verschoben, so dass die Plane stark nach außen gewölbt war. Die Fahrt war damit beendet und der Laster wurde in der Nähe einer Werkstatt verkehrssicher abgestellt. Der ausländische Lasterfahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von rund 1.000 Euro bezahlen.

Hinweis der Polizei: Ein technisch einwandfreies Fahrzeug dient der Sicherheit Aller. Lassen Sie technische Einrichtungen regelmäßig durch Fachpersonal in Werkstätten prüfen. Auftretende Mängel müssen sofort repariert werden. Warten Sie nicht bis zur nächsten Hauptuntersuchung. Überprüfen Sie regelmäßig ihr Fahrzeug.

