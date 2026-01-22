Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrüche in Cafés

Beute machten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen Mitternacht gelangten Einbrecher durch das Öffnen eines Fensters in ein Café in der Hirschstraße. Im Inneren entwendeten sie gewaltsam einen Tresor und flüchteten mit diesem. Zum Abtransport verwendeten sie wohl eine schwarze Mülltonne.

Zu einem weiteren Einbruch in der Nacht kam es in einem Café am Judenhof. Dort hebelten die Einbrecher eine Hintertür auf. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen nach Brauchbarem. Sie fanden Bargeld und flüchteten damit unerkannt.

Die Polizei Ulm hat die Spuren gesichert und sucht nach den Tätern. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Ulm-Mitte unter Tel. 0731/188-3312 entgegen.

Polizeipräsidium Ulm

