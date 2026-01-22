Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Zeugen gesucht

Nach einer Unfallflucht meldete sich der Verursacher am Donnerstag bei der Polizei.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr in der Hauptstraße. Der 75-Jährige fuhr mit seinem Skoda einem anderen Auto in das Heck. Das andere Auto bog dann auf das Areal einer Tankstelle ab. Der Senior war wohl mit der Situation überfordert und fuhr weiter. Etwa 40 Minuten später begab sich der Mann zur Polizei und teilte den Sachverhalt mit. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810) sucht nun das andere Auto (zu dem nichts bekannt ist) und dessen Fahrer/Fahrerin. Dies dürfte einen größeren Heckschaden haben.

+++++++ 0130327

Joachim Schulz, Tel.0731/188-1111

