LPI-NDH: Sachbeschädigung Heiligenstadt

Am 24.01.2026 beschädigten unbekannte Täter in Heiligenstadt in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:20 Uhr einen in der Dingelstädter Straße vor der Hausnummer 14 am rechten Fahrbahnrand abgestellten weißen Pkw VW Golf. Sie rissen einen Außenspiegel ab und ließen ihn ca. 200m weiter in einer Hecke vor einem Häuserblock zurück. Dabei entstand Sachschaden von etwa 200,-EUR. Die Polizei hat dazu Anzeige aufgenommen und vorhandene Spuren gesichert.

