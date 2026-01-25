Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrt unter Drogeneinfluss
Ebeleben (ots)
Am Freitagabend wurde in Ebeleben ein E-Scooterfahrer kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 43-jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt.
