Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Falsche Kennzeichen, Alkohol und Kokain

Holbach (ots)

Am 24.01.2026 gegen 03:25 Uhr wurde in Holbach ein Pkw Audi der Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten des Inspektionsdienst Nordhausen stellten schnell fest, dass die angebrachten Kennzeichentafeln nicht zum geführten Fahrzeug gehören. Der 22-jährige Fahrzeugführer legte überdies mit 0,88 Promille einen positiven Atemalkoholtest ab. Ein Drogenvortest wies auf den Konsum von Kokain hin. Die Durchsuchung bei dem Herrn führte dazu, dass eine kleine Menge Kokain aufgefunden wurde. Nach Sicherstellung der Tatmittel wurde der Beschuldigte für eine beweiserhebliche Blutprobe dem Südharzklinikum zugeführt. Die Liste der begangenen Delikte liest sich wie folgt: Urkundenfälschung, Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, das Betäubungsmittelgesetz sowie das Straßenverkehrsgesetz. Die Weiterfahrt mit dem nicht zugelassenen Kraftfahrzeug wurde natürlich untersagt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell