Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nicht nur hungrig und berauscht ...

Nordhausen, Barbarossastraße (ots)

Am 24.01.2026 führten Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen gegen 04:45 Uhr eine Verkehrskontrolle mit dem 35-jährigen Fahrer eines Pedelec durch. Bei der Kontrolle ergaben sich nicht nur eindeutige Verdachtsmomente auf eine leistungssteigernde Manipulation des Pedelecs sowie Einfluss von berauschenden Mitteln beim Fahrer. Überdies hatte der junge Mann diverse Backwaren bei sich, welche er zuvor aus einem Container eines Verbrauchermarktes entwendet hatte. Die weitere Fahrt wurde untersagt. Zum Zwecke der Beweiserhebung wurde das Pedelec sicher gestellt und der Fahrer einer Blutprobenentnahme im Südharzklinikum zugeführt. Gegen den Herrn wird nun ermittelt wegen des Anfangsverdachtes auf Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Straßenverkehrsgesetz.

