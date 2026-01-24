PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Musikanlage entwendet

Kleinfurra (ots)

Irgendwann im Zeitraum 03.01.2026 bis 23.01.2026 begaben sich bislang unbekannte Täter zu einem Lagercontainer in Kleinfurra, Am Schacht. Nach dem Entfernen des Vorhängeschlosses konnten die Täter aus dem Container eine höherpreisige Musikanlage entwenden. Diese besteht aus 10 Boxen sowie einem Case mit Endstufe. Der Wert der Anlage wurde mit ca. 10.000,- Euro angegeben. Es wurde Strafanzeige aufgenommen wegen Besonders schwerem Fall des Diebstahls.

Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, welche zur Aufklärung beitragen können, nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.

Aktenzeichen: ST/0020209/2026

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

