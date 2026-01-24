Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrt missachtet - Personenschaden verursacht

Nordhausen (ots)

Am 23.01.2026 kurz vor 15:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Nordhausen / Stolberger Straße. Der 85-jährige Fahrer eines Pkw VW hatte die Absicht, von der Karolingerstraße auf die Stolberger Straße aufzufahren. Hierbei missachtete er einen bevorrechtigten Pkw Dacia, welcher auf der Stolberger Straße in Richtung Töpferstraße geführt wurde. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge mit einem Gesamtschaden von ca. 7.500,-Euro. Die 73-jährige Fahrerin des Dacia erlitt zudem leichte Verletzungen. Gegen den VW-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

