PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrt missachtet - Personenschaden verursacht

Nordhausen (ots)

Am 23.01.2026 kurz vor 15:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Nordhausen / Stolberger Straße. Der 85-jährige Fahrer eines Pkw VW hatte die Absicht, von der Karolingerstraße auf die Stolberger Straße aufzufahren. Hierbei missachtete er einen bevorrechtigten Pkw Dacia, welcher auf der Stolberger Straße in Richtung Töpferstraße geführt wurde. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge mit einem Gesamtschaden von ca. 7.500,-Euro. Die 73-jährige Fahrerin des Dacia erlitt zudem leichte Verletzungen. Gegen den VW-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 24.01.2026 – 14:50

    LPI-NDH: Gefährlichkeit von Feuerwerkskörpern

    Mühlhausen (ots) - Der Ladendetektiv von einem ansässigen Einkaufsmarkt am Kreuzgraben wurde auf eine Gruppe von vier 13jährigen Kindern aufmerksam, die in einer gegenüberliegenden Tiefgarage Sprengkörper entzündeten. Die Beamten hiesiger Dienststelle kamen zum Einsatz und stellten die Gruppe vor Ort. Es wurden diverse Sprengkörper nicht zulässiger Kategorisierung, die u.a. aus dem EU-Ausland entstammen, ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 08:01

    LPI-NDH: Unfall Alleinbeteiligt auf winterglatter Fahrban

    Wachstedt (ots) - Am Freitagabend gegen 21:25 Uhr ereignete sich auf der K 230 nahe Wachstedt ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Der 39-jährige Fahrzeugührer befuhr mit seinem Pkw Renault die K 230 von Wachstedt kommend in Richtung Martinfeld. Ausgangs einer Rechtskurve kam dieser auf winterglatter und teils überfrorenen Straße ins Schleudern. In der Folge kam der Pkw von der Fahrbahn ab. Auf dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren