Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall Alleinbeteiligt auf winterglatter Fahrban

Wachstedt (ots)

Am Freitagabend gegen 21:25 Uhr ereignete sich auf der K 230 nahe Wachstedt ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Der 39-jährige Fahrzeugührer befuhr mit seinem Pkw Renault die K 230 von Wachstedt kommend in Richtung Martinfeld. Ausgangs einer Rechtskurve kam dieser auf winterglatter und teils überfrorenen Straße ins Schleudern. In der Folge kam der Pkw von der Fahrbahn ab. Auf dem angrenzenden Feld kam der Pkw Renault letztendlich zum Stehen. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw Renault war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von 3.000,- Euro.

