Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Auffahrunfall mit drei Unfallbeteiligten
Leinefelde (ots)
Am Freitagnachmittag gegen 15:55 Uhr ereignete sich auf der Birkunger Straße in Leinefelde ein Auffahrunfall unter Beteiligung von drei Fahrzeugen. Der 45-jährige Unfallverursacher fuhr hierbei mit seinem Pkw VW auf einen Pkw Dacia eines 59-jährigen Mannes hinten auf und schob dessen Wagen wiederum auf den Pkw Mercedes einer 77-jährigen Frau auf. Hierbei wurde der 59-jährige Mann leicht verletzt. Es entstand unfallbedingter Sachschaden in Gesamthöhe von 5.000,- Euro.
