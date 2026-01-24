Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall mit drei Unfallbeteiligten

Leinefelde (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15:55 Uhr ereignete sich auf der Birkunger Straße in Leinefelde ein Auffahrunfall unter Beteiligung von drei Fahrzeugen. Der 45-jährige Unfallverursacher fuhr hierbei mit seinem Pkw VW auf einen Pkw Dacia eines 59-jährigen Mannes hinten auf und schob dessen Wagen wiederum auf den Pkw Mercedes einer 77-jährigen Frau auf. Hierbei wurde der 59-jährige Mann leicht verletzt. Es entstand unfallbedingter Sachschaden in Gesamthöhe von 5.000,- Euro.

