Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann verlässt fluchtartig die Fahrerlaubnisbehörde

Mühlhausen (ots)

Ein ungewöhnlicher Vorfall ereignete sich am Freitagmorgen in Mühlhausen, als eine männliche Person die Geschäftsräume der Fahrerlaubnisbehörde betrat. Der Mann wollte einen neuen Führerschein beantragen, wurde von einer Mitarbeiterin allerdings darüber informiert, dass gegen ihn ein Fahrverbot bestünde. Damit konfrontiert verließ der Mann schnell das Gebäude, stieg in ein Auto und fuhr davon. Die Mitarbeiterin informierte anschließend die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich, welche diese jedoch darüber aufklärten, dass es sich um einen Irrtum handelte und kein Fahrverbot gegen den Bürger bestand. Weshalb dieser dennoch plötzlich das Gebäude verließ bleibt unklar.

