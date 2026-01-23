Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Kellerräumen - Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, den 19. Januar, und Donnerstag, den 22. Januar, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Stolberger Straße zu einem Einbruch. Ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu den Kellerräumen und entwendeten dort verschiedene Gegenstände. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0019285

