Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Scooter entwendet - Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots)

Am Bahnhofsplatz kam es am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 6.10 Uhr und 15 Uhr, zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Ersten Erkenntnissen nach durchtrennten unbekannte Täter die Sicherung eines angeschlossenen E-Scooters und entfernten sich anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der Wert des erlangten Beuteguts beträgt etwa 500 Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten Sie nun um Unterstützung. Zeugen welche Angaben zum Sachverhalt machen können werden gebeten, sich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0019114

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell