Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Friedrichslohra (ots)

Auf der Landstraße 1016 kam es am Donnerstag, gegen 14.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer einer Sattelzugmaschine befuhr die genannte Landstraße in Richtung Kleinbernten, als der 28-Jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße abkam. Der Auflieger kippte in den Straßengraben, sodass das Gespann nicht mehr manövrieren konnte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 10000 Euro.

Zur Räumung des Unfallorts wurde ein Abschleppdienst gerufen. Hierfür musste die Straße für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen ermitteln zur Unfallursache.

