LPI-NDH: Betäubungsmittel in Geldbörse gefunden

Nordhausen (ots) - Im Zeitraum zwischen Montag, den 19. Januar, und Donnerstag, den 22. Januar, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Stolberger Straße zu einem Einbruch. Ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu den Kellerräumen und entwendeten dort verschiedene Gegenstände. Anschließend entfernten sich der oder die ...

mehr