Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Betäubungsmittel in Geldbörse gefunden
NDH (ots)
Am Freitagmorgen wurde im Stadtgebiet von Nordhausen eine Geldbörse gefunden. Im inneren konnte die Finderin eine Substanz feststellen, welche sie für Betäubungsmittel hielt. Anschließend brachte sie das Fundstück zur Polizei in Nordhausen. Die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen bestätigten ihre Vermutung, beschlagnahmten die Betäubungsmittel und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.
