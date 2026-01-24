PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht auf der Felge

Vogtei (ots)

Der 44jährige Fahrer eines Mercedes Benz befuhr am Samstagabend die Landesstraße 1016 von Nazza kommend in Richtung Langula. Die "Struppeiche" entlang fahrend, befuhr dieser eine rechtslaufende Kurve und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im Fortlauf kollidierte der Pkw mit der Leitplanke. Der Pkw Mercedes Benz wird derart beschädigt, dass die Fahrt auf der Felge fahrend bis nach Mühlhausen führt. Dank der Mitteilung aufmerksamer Bürger wird der Pkw auf einem Parkplatz in der Brunnenstraße gestellt. Kurz darauf kommt der Fahrzeugführer zu seinem Pkw gelaufen und wird auf Fahrtüchtigkeit überprüft. Der Vortest verlief positiv auf berauschende Substanzen, sodass in der Folge eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Nunmehr hat sich dieser wegen Ermittlungsverfahren aufgrund der Verkehrsunfallflucht und Gefährdung Straßenverkehr zu verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen

