Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim am Sand) - Einbruch in Einfamilienhaus

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum vom 22.12.2025, 14:00 Uhr, bis 20:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Westring in Weisenheim am Sand. Bislang unbekannte Täter schlugen mit einem bislang unbekannten Gegenstand ein Fenster des Anwesens auf und durchwühlten im Anschluss das gesamte Haus. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass Schmuck entwendet wurden.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

