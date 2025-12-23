Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: (Freinsheim) - Geschwindigkeitskontrollen ohne Beanstandungen
BAD DÜRKHEIM (ots)
Am 22.12.2025 wurden in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr in der Dr.-Lehmann-Straße in Freinsheim Geschwindigkeitskontrollen mittels Lasermessgerät durchgeführt. Anlass waren vorangegangene Bürgerbeschwerden. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 50 km/h. Während des Kontrollzeitraums passierten etwa 20 bis 30 Fahrzeuge die Messstelle. Die Messungen erfolgten in beide Fahrtrichtungen. Es wurden keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 40 km/h. Ihr Polizei rät, halten sie immer die geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen ein und passen sie ihr Fahrverhalten insbesondere in Wohngebieten und bei erhöhtem Fußgängeraufkommen den örtlichen Gegebenheiten an.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell