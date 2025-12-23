Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Geschwindigkeitskontrollen ohne Beanstandungen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 22.12.2025 wurden in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr in der Dr.-Lehmann-Straße in Freinsheim Geschwindigkeitskontrollen mittels Lasermessgerät durchgeführt. Anlass waren vorangegangene Bürgerbeschwerden. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 50 km/h. Während des Kontrollzeitraums passierten etwa 20 bis 30 Fahrzeuge die Messstelle. Die Messungen erfolgten in beide Fahrtrichtungen. Es wurden keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 40 km/h. Ihr Polizei rät, halten sie immer die geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen ein und passen sie ihr Fahrverhalten insbesondere in Wohngebieten und bei erhöhtem Fußgängeraufkommen den örtlichen Gegebenheiten an.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell