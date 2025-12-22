Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: In Grundschule eingebrochen
Grünstadt (ots)
Am gestrigen Sonntag (21.12.25) in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 17:15 Uhr drangen Unbekannte in die Dekan Ernst Schule ein. In der Schule wurde ein Feuerlöscher versprüht, außerdem war der Inhalt von Schränken auf dem Boden verteilt. Aus der Mensa fehlten zudem mehrere Getränkeflaschen. Wie die Unbekannten in die Schule gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zur Höhe des entstandenen Schadens können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.
Haben Sie in dem fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges in Tatortnähe beobachtet?
Dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.
