PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: In Grundschule eingebrochen

POL-PDNW: In Grundschule eingebrochen
  • Bild-Infos
  • Download

Grünstadt (ots)

Am gestrigen Sonntag (21.12.25) in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 17:15 Uhr drangen Unbekannte in die Dekan Ernst Schule ein. In der Schule wurde ein Feuerlöscher versprüht, außerdem war der Inhalt von Schränken auf dem Boden verteilt. Aus der Mensa fehlten zudem mehrere Getränkeflaschen. Wie die Unbekannten in die Schule gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zur Höhe des entstandenen Schadens können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.

Haben Sie in dem fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges in Tatortnähe beobachtet?

Dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 07:52

    POL-PDNW: Kontrolle in Haßloch: Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

    Haßloch(Pfalz) (ots) - Am Freitag, den 20.12.2025, gegen 12:50 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Haßloch im Rahmen einer eingerichteten Kontrollstelle einen Pkw in der Westrandstraße in Haßloch. Der 51-jährige Fahrzeugführer aus Ludwigshafen gab bei der Kontrolle unmittelbar an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Im weiteren ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 06:25

    POL-PDNW: Unfallflucht

    Lambrecht (Pfalz) (ots) - Am 20.12.2025 gegen 16:30 Uhr kam es in der Östlichen Luhrbachstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher stieß beim Wenden seines Transporters gegen eine Grundstücksmauer und riss hierbei einen großen Stein aus der Mauer. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 11:11

    POL-PDNW: Graffitisprüher in Deidesheim unterwegs

    Haßloch(Pfalz) (ots) - In der Nacht von Freitag, 19.12., auf Samstag, 20.12., kam es in Deidesheim, Schloßwiesen, zu einer Sachbeschädigung durch bislang unbekannte Täter. Unbekannte besprühten die komplette Fassade eines dortigen Gemischtwarenladens mit mehreren Graffiti. Die Schmierereien wurden in unterschiedlichen Farben aufgebracht. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei Haßloch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren