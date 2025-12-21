PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kontrolle in Haßloch: Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Haßloch(Pfalz) (ots)

Am Freitag, den 20.12.2025, gegen 12:50 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Haßloch im Rahmen einer eingerichteten Kontrollstelle einen Pkw in der Westrandstraße in Haßloch. Der 51-jährige Fahrzeugführer aus Ludwigshafen gab bei der Kontrolle unmittelbar an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Im weiteren Verlauf der Kontrolle ergaben sich zudem Anzeichen auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 51-Jährigen wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch, PHK Klamm

Telefon: 06324 933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pihassloch

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

