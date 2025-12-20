Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Graffitisprüher in Deidesheim unterwegs

Haßloch(Pfalz) (ots)

In der Nacht von Freitag, 19.12., auf Samstag, 20.12., kam es in Deidesheim, Schloßwiesen, zu einer Sachbeschädigung durch bislang unbekannte Täter.

Unbekannte besprühten die komplette Fassade eines dortigen Gemischtwarenladens mit mehreren Graffiti. Die Schmierereien wurden in unterschiedlichen Farben aufgebracht. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei Haßloch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Schloßwiesen beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßloch unter der bekannten Telefonnummer oder per E-Mail entgegen.

