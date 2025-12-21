Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht

Lambrecht (Pfalz) (ots)

Am 20.12.2025 gegen 16:30 Uhr kam es in der Östlichen Luhrbachstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Unfallverursacher stieß beim Wenden seines Transporters gegen eine Grundstücksmauer und riss hierbei einen großen Stein aus der Mauer. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell