Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Unter Betäubungsmitteleinfluss Pkw geführt
Bad Dürkheim (ots)
Am Montag, 22.12.2025 gegen 23:45 Uhr konnte ein 23-jähriger Pkw-Fahrer im Innenstadtbereich von Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Neben diversen drogentypischen Auffallerscheinungen konnten die Beamten auch starken Cannabisgeruch bei dem jungen Mann wahrnehmen. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief im Anschluss positiv auf THC. Dem jungen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, es wurde eine Blutprobe entnommen sowie ein Bußgeldverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322-9630
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
Dillinger, Polizeihauptkommissar
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell