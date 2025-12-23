Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrskontrolle, unangemessenes Verhalten eines Bürgers

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 22.12.2025 wurde in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr In den Almen in Bad Dürkheim eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Im genannten Zeitraum wurden ca. 25 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden zehn Verkehrsteilnehmer kostenpflichtig verwarnt.

Während einer Kontrolle reagierte ein 39-jähriger Mann aus dem Kreis Bad Dürkheim verbal aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten. Er gestikulierte wild und schrie lautstark, obwohl sich seine Lebensgefährtin sowie seine Tochter im Fahrzeug befanden. Durch das Verhalten des Mannes begann das Kind zu weinen. Aufgrund des Verhaltens wurden entsprechende Mitteilungen an das Jugendamt sowie an die Fahrerlaubnisbehörde gefertigt. Andere Fußgänger und Radfahrer äußerten sich überwiegend positiv über die eingerichtete Kontrollstelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell