Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw zerkratzt

Niedergebra (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am 23.01.2026 zwischen 15:10 Uhr und 15:15 Uhr einen Pkw Skoda. Dieser war kurzzeitig in der Halle-Kasseler-Straße vor der dort befindlichen Kindertagesstätte abgestellt. Der Fahrzeugnutzer stellte bei Rückkehr zum Pkw fest, dass zwischenzeitlich nahezu der kompletten Fahrerseite mittels eines spitzen Gegenstandes Lackschäden beigebracht wurden. Der Sachschaden wurde auf ca. 3.000,- Euro beziffert. Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.

Aktenzeichen: ST/0020195/2026

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell