Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Diebstahl aus Fahrzeug
Bad Frankenhausen (ots)
In der Nach vom Samstag zum Sonntag wurde in Bad Frankenhausen im Seegaer Weg die Scheibe eines Pkw eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden Bargeld und persönliche Dokumente entwendet. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.
