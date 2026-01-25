PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl aus Fahrzeug

Bad Frankenhausen (ots)

In der Nach vom Samstag zum Sonntag wurde in Bad Frankenhausen im Seegaer Weg die Scheibe eines Pkw eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden Bargeld und persönliche Dokumente entwendet. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

