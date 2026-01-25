Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Zweifache Fahrt unter Drogeneinfluss
Sondershausen (ots)
Am Freitagabend gegen 23:45 Uhr wurde in der Jechastraße in Sondershausen eine 19-jährige VW-Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die junge Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt. Anderthalb Stunden später wurde die 19-jährige erneut fahrenderweise angetroffen. Nach einer weiteren Blutentnahme wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.
