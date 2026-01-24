POL-UL: (BC) Biberach - Bei Rot über Ampel gefahren
22-Jährige mit E-Scooter von Auto erfasst
Ulm (ots)
Am Freitag fuhr eine 22-Jährige gegen 19.40 Uhr mit ihrem E-Scooter von der Ulmer-Tor-Straße in die Eisenbahnstraße ein, obwohl die Ampel für sie auf Rot stand. Dies übersah ein 19-Jähriger, der mit seinem Opel bei Grün losfuhr. Die 22-Jährige wurde vom Opel frontal erfasst und über die Windschutzscheibe auf den Boden geschleudert. Der E-Scooter flog ebenfalls mehrere Meter durch die Luft. Die 22-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm und erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Die E-Scooter-Fahrerin erhält nun ein Ordnungswidrigkeitenanzeige.
