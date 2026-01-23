Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei: 33-Jähriger in Untersuchungshaft

Am Sonntag kam es in Göppingen zur Schussabgabe auf eine Bäckerei.

Ulm (ots)

Am 18.01.2026 kurz nach 2 Uhr meldete ein Zeuge mutmaßliche Schüsse in der Innenstadt. Die Polizei Göppingen rückte mit mehreren Streifen zur Tatörtlichkeit aus. Dort stellten die Beamten an der Schaufensterscheibe einer Bäckerei mehrere mutmaßliche Einschusslöcher fest. Zum Tatzeitpunkt befand sich vermutlich niemand in dem Geschäft. In einer darüberliegenden Bar sowie in der daneben befindlichen Lokalität herrschte noch Besucherverkehr.

Im Rahmen der sofortigen Fahndung nach den Tätern wollte eine Streife einen Pkw der Marke VW in der Geislinger Straße kontrollieren. Daraufhin beschleunigte der Fahrer und versuchte zu flüchten. Bei seiner Flucht kam der VW-Fahrer im Einmündungsbereich Vordere Karlstraße / Obere Gartenstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand sowie ein geparktes Auto. Anschließend flüchteten die Fahrzeuginsassen zu Fuß. Bei den ersten Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass an dem Pkw falsche Kennzeichen angebracht waren.

Der Polizei Göppingen gelang es im Rahmen der weiteren Fahndungsmaßnahmen einen der beiden mutmaßlichen Insassen in unmittelbarer Nähe zur Unfallstelle vorläufig festzunehmen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Festgenommene dringend tatverdächtig, die Schüsse auf das Gebäude abgegeben zu haben. Der 33-Jährige mit italiensicher Staatangehörigkeit wurde am Montag (19.01.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm beim zuständigen Haftrichter in Ulm vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachtes des Verstoßes gegen das Waffengesetzes.

Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Fahndung nach dem noch flüchtigen zweiten Insassen des Pkw läuft derzeit auf Hochtouren.

In Nähe des Unfallortes konnte kurz nach der Tat eine scharfe Schusswaffe, die mutmaßlich für die Begehung der Tat genutzt wurde, aufgefunden werden. Diese wird nun kriminaltechnisch untersucht.

Zudem sicherten Spezialisten der Polizei Ulm und vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg Spuren im Tatortbereich.

Nach Einschätzung der Polizei liegen derzeit keine Hinweise auf eine Gefahr für die Bevölkerung durch den noch gesuchten zweiten Fahrzeuginsassen vor.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise für ein Zusammenhang der Tat mit Konflikten von kriminellen Gruppen im Großraum Stuttgart. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Weitere Informationen können aufgrund der derzeitigen Ermittlungen nicht erteilt werden.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit der Tat machen können, sich unter 0731 188-0 zu melden.

