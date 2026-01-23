Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - E-Scooter nicht versichert

Am Donnerstag stoppte die Polizei in Eislingen eine Zwölfjährige mit einem Roller.

Das Kind war kurz vor 7.30 Uhr in der Weberstraße unterwegs. Das Mädchen fuhr mit einem E-Scooter zur Schule. Die Polizisten sahen, dass an dem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Deshalb kontrollierte sie die Fahrerin. Ihr Elektrokleinstfahrzeug war nicht versichert. Auch das erforderliche Mindestalter von 14 Jahren hatte die Fahrende noch nicht erreicht. Die Beamten untersagten der Zwölfjährigen die Weiterfahrt und übergaben sie an die Mutter. Die wusste wohl nicht von dem Umstand, dass man den E-Scooter versichern muss.

Die Polizei bittet Eltern darum, ihre Kinder über richtiges und pflichtbewusstes Handeln aufzuklären. Ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz oder andere Straftaten zu begehen, ist ab dem Alter von 14 Jahren strafbar. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über die Konsequenzen von Straftaten.

