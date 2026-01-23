PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Über Verkehrsinsel gefahren
Sachschaden entstand am Donnerstag bei einem Unfall bei Gerstetten.

Ulm (ots)

Die 24-Jährige fuhr auf der L1164 von Gerstetten in Richtung Gussenstadt. Am Ortseingang von Gussenstadt verlor die VW-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw prallte gegen zwei Verkehrszeichen. Die standen auf einer Verkehrsinsel. Glücklicherweise wurde die 24-Jährige nicht verletzt. Den Schaden am noch fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro, den an der Verkehrseinrichtung auf ca. 500 Euro.

++++0136678

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

