POL-UL: (HDH) Gerstetten - Über Verkehrsinsel gefahren
Sachschaden entstand am Donnerstag bei einem Unfall bei Gerstetten.
Ulm (ots)
Die 24-Jährige fuhr auf der L1164 von Gerstetten in Richtung Gussenstadt. Am Ortseingang von Gussenstadt verlor die VW-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw prallte gegen zwei Verkehrszeichen. Die standen auf einer Verkehrsinsel. Glücklicherweise wurde die 24-Jährige nicht verletzt. Den Schaden am noch fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro, den an der Verkehrseinrichtung auf ca. 500 Euro.
