Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Über Verkehrsinsel gefahren

Sachschaden entstand am Donnerstag bei einem Unfall bei Gerstetten.

Ulm (ots)

Die 24-Jährige fuhr auf der L1164 von Gerstetten in Richtung Gussenstadt. Am Ortseingang von Gussenstadt verlor die VW-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw prallte gegen zwei Verkehrszeichen. Die standen auf einer Verkehrsinsel. Glücklicherweise wurde die 24-Jährige nicht verletzt. Den Schaden am noch fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro, den an der Verkehrseinrichtung auf ca. 500 Euro.

++++0136678

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell