PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Diebstahl aus Fahrzeug
Am Donnerstag gelangte ein Dieb in ein Fahrzeug in Biberach.

Ulm (ots)

Zwischen 17.25 Uhr und 17.35 Uhr stand der Mercedes Sprinter eines 47-Jährigen unverschlossen in der Theaterstraße. Innerhalb weniger Minuten nutzte ein Dieb die Gelegenheit und stahl aus dem Fahrzeug eine schwarze Schultertasche samt Inhalt. Die Tasche sowie Schlüssel fand eine Zeugin wenige Stunden später in der Innenstadt. Das Bargeld fehlte. Die Polizei Biberach ermittelt nun und sucht nach dem Dieb.

Die Polizei warnt davor, wichtige Gegenstände und Wertsachen in Autos zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Bitte beachten Sie: Ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

++++0136307

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren