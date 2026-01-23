Polizeipräsidium Ulm

Am Donnerstag gelangte ein Dieb in ein Fahrzeug in Biberach.

Zwischen 17.25 Uhr und 17.35 Uhr stand der Mercedes Sprinter eines 47-Jährigen unverschlossen in der Theaterstraße. Innerhalb weniger Minuten nutzte ein Dieb die Gelegenheit und stahl aus dem Fahrzeug eine schwarze Schultertasche samt Inhalt. Die Tasche sowie Schlüssel fand eine Zeugin wenige Stunden später in der Innenstadt. Das Bargeld fehlte. Die Polizei Biberach ermittelt nun und sucht nach dem Dieb.

Die Polizei warnt davor, wichtige Gegenstände und Wertsachen in Autos zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Bitte beachten Sie: Ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

