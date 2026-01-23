PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Gefährlich überholt
Am Donnerstagnachmittag kam es aufgrund eines Überholmanövers eines 51-Jährigen zu einem Verkehrsunfall bei Schelklingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 17 Uhr fuhr ein bislang unbekannter LKW-Fahrer auf der L240 von Schelklingen in Richtung Justingen. Hinter ihm fuhr ein 51-jähriger VW-Fahrer. Dieser setzte zum Überholen des Lasters an. Hierbei übersah er offenbar den ihm entgegenkommenden 38-Jährigen mit seinem VW Beetle. Dieser erkannte die Situation und wich nach rechts in den Grünstreifen aus. Dabei beschädigte er einen Leitpfosten. Der VW Beetle war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Unfall auf. Der Gesamtschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Den 51-Jährigen erwartet eine Strafanzeige.

++++ 0135183 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

