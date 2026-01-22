Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - 82jähriger Mann aufgefunden

Umfangreiche Suchmaßnahme führten am späten Donnerstagabend zum Erfolg

Ulm (ots)

Herr Hermann konnte von einem Team der Rettungshundestaffel Biberach am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr entdeckt werden. Er saß auf dem Boden auf einer Freifläche zwischen der Bundesstraße 30 und einem Waldrand, etwa 500m nach dem Jordanei in Richtung Süden. Nach Auskunft der Einsatzleitung des DRK Biberach fand ihn der sehr erfahrene Flächensuchhund "Pino", ein Magyar Vizsla, mit seinen Hundeführerinnen Corinna und Eva. Herr Hermann war ansprechbar und wurde zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Nach Auskunft der Einsatzleitung hat sich Pino nach seinem Erfolg eine "dicke Wurst" aus dem Verpflegungsbestand der Einsatzkräfte verdient. Neben zahlreichen Einsatzkräften der Polizei waren 32 Hunde mit mehr als 64 Helfern der Rettungshundestaffeln Biberach, Ulm, Wangen/Allgäu und Ravensburg bei der Suche eingesetzt. In der Luft unterstützte die Drohnenstaffel des DRK und der Feuerwehr Biberach. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(01350224)

