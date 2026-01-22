Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - 82jähriger Mann vermisst

Die Polizei und zahlreiche Helfer von Rettungshundestaffeln suchen aktuell in Biberach, Ummendorf und Umgebung nach einem Mann.

Ulm (ots)

Dabei handelt es sich um den 82jährigen Stefan Hermann aus Biberach. Er wird seit Donnerstagnachmittag vermisst. Herr Hermann ist ca. 170cm groß und von hagerer Statur. Er hat weiße Haare und trägt eine hellgraue Fleece-Jacke, eine Jeanshose und dunkelgraue Filz-Hausschuhe. Herr Hermann dürfte desorientiert sein. Wenn Herr Hermann mit seinem Namen angesprochen wird, reagiert er darauf. Zuletzt gesehen wurde er am Donnerstagnachmittag im Bereich des Jordanbads Biberach. Dort verliert sich seine Spur. Hinweise zum Aufenthalt von Herrn Hermann nimmt das Polizeirevier Biberach unter 07351/4470 entgegen. Ein Foto des Vermissten ist unter folgendem Link https://t1p.de/sbbpw zu öffnen. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(01350224)

