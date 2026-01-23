Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Einbruch in Bäckerei

Unbekannte machten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Langenau Beute.

Ulm (ots)

Zwischen Mittwochabend, 19.30 Uhr und Donnerstagmorgen 6 Uhr, brachen Unbekannte in eine Bäckereifiliale in der Benzstraße ein. Die Einbrecher hebelten die Tür zu der Bäckerei auf. Im Inneren machten sie sich auf die Suche nach Brauchbarem. Einen dort befindlichen Tresor brachen sie mit brachialer Gewalt aus seiner Befestigung. Die Täter flüchteten mit ihrer Beute. Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Hierbei werden auch Tatzusammenhänge zu weiteren Bäckereieinbrüchen geprüft. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ulm unter Tel. 0731/188-0 entgegen.

++++0131657 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

