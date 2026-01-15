Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Leichlingen - Öffentlichkeitsfahndung beendet - Vermisster angetroffen

Rheinisch Bergischer Kreis / Kaarst (ots)

Mit Meldung vom 09.01.2026 - 12:32 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6193331) haben wir eine Meldung der Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mit einer Öffentlichkeitsfahndung geteilt.

Der vermisste Jugendliche konnte durch die Bundespolizei am Bahnhof Paderborn am Dienstagabend (13.01.) wohlbehalten angetroffen werden.

Hier geht es zu Meldung der Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/6196096

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell