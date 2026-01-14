Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer flüchtet nach Unfall

Grevenbroich (ots)

Auf dem Geh- und Radweg gegenüber der Einmündung Bergheimer Straße / Am Sodbach kollidierten am Montagabend (12.01.), gegen 18:00 Uhr, ein Radfahrer und eine E-Scooter-Fahrerin. Der Radler entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle. Die 14 Jahre alte Fahrerin des E-Scooters verletzte sich beim Sturz leicht und wurde von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Nach Aussage des Mädchens sei sie auf dem rechten Geh- und Radweg in Richtung Am Sodbach unterwegs gewesen, als ihr der Radfahrer in Schlangenlinien entgegengekommen sei. Obwohl sie versucht habe, nach rechts auszuweichen, seien sie und der Radfahrer mit den Schultern zusammengestoßen und sie sei gestürzt.

Der Mann soll nach Erinnerungen des Mädchens von kräftiger Statur sein und dunkel Kleidung mit Kapuze getragen haben. Er war mit einem dunklen Herrenrad unterwegs und roch nach Cannabis.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 in Grevenbroich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

