Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Handtasche aus Fahrzeug entwendet

Neuss (ots)

Am Montag (12.01.) parkte, gegen 18 Uhr, eine Neusserin ihr Fahrzeug auf einem Supermarkt-Parkplatz am Holzheimer Weg. Gegen 18:04 Uhr konnten Zeugen beobachten, wie sich zwei Personen an dem Fahrzeug aufhielten. Die Alarmanlage löste aus. Als die Zeugen auf sich aufmerksam machten, flüchteten die beiden Tatverdächtigen mit einer schwarzen Handtasche in Richtung Steubenstraße.

Die eingesetzten Beamten konnten an dem Fahrzeug eingeschlagene Scheiben feststellen. Die Neusserin gab an, dass ihre Handtasche aus dem Auto entwendet wurde.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Die beiden unbekannten Männer können wie folgt beschrieben werden: Beide seien circa 180 bis 190 Zentimeter groß. Einer der Männer trug eine dunkelgrüne Jacke. Die andere Person trug eine dunkle Jacke und eine helle Jeanshose.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
