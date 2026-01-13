Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher hebeln Balkontür auf

Korschenbroich (ots)

Ein Mehrfamilienhaus an der Straße "An der Synagoge" ist am Montag (12.01.), gegen 18:20 Uhr, das Ziel von Einbrechern geworden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte mindestens ein Täter die Balkontür einer Erdgeschosswohnung aufgehebelt. Im Wohn- und Schlafzimmer waren Schubladen und Schränke geöffnet und augenscheinlich durchsucht worden.

Eine Zeugin hatte eine dunkel gekleidete Person mit schwarzer Mütze und schlanker Gestalt auf dem Balkon gesehen. Schuhspuren am Tatort deuten zudem darauf hin, dass mindestens eine zweite Person an der Tat beteiligt gewesen sein könnte.

Ob bei dem Einbruch etwas erbeutet wurde, konnte bislang nicht geklärt werden.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei rät: Dunkle Häuser und Wohnungen lassen Einbrecher leicht erkennen, dass ihre Bewohner nicht zu Hause sind. Eine Anwesenheitssimulation kann dabei helfen, Einbrüche zu verhindern. Weitere Informationen zum Thema gibt es unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine.

