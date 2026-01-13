PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mögliche Brandstiftung an mobiler Toilette

Neuss (ots)

Am Montagabend, 12. Januar, wurde die Polizei zu einem Brand auf einem Kinderspielplatz an der Brandgasse Ecke Hammtorwall in Neuss gerufen.

Dort stand gegen 18:15 Uhr eine mobile Toilette in Flammen. Das Feuer konnte durch die ebenfalls allarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden, so, dass bis auf die Zerstörung der Toilette kein Sachschaden entstand. Personen wurden ebenfalls nicht verletzt.

Die Brandermittler des Kriminalkommissariats 11 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann auch eine mutwillige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die Angaben zum möglichen Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

