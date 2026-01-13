POL-NE: Durchsuchungen in Hamburg und Dormagen: Polizei gelingt Schlag gegen Drogenhändler

Neuss (ots) - Am Montagabend, 12. Januar, wurde die Polizei zu einem Brand auf einem Kinderspielplatz an der Brandgasse Ecke Hammtorwall in Neuss gerufen. Dort stand gegen 18:15 Uhr eine mobile Toilette in Flammen. Das Feuer konnte durch die ebenfalls allarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden, so, dass bis auf die Zerstörung der Toilette kein Sachschaden entstand. Personen wurden ebenfalls nicht verletzt. Die ...

