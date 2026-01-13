PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Durchsuchungen in Hamburg und Dormagen: Polizei gelingt Schlag gegen Drogenhändler

Dormagen / Hamburg (ots)

In einer koordinierten Aktion sind die Polizeien des Rhein-Kreis Neuss sowie Hamburg am Montag, 12. Januar, gegen den organisierten illegalen Betäubungsmittel-Handel vorgegangen. In beiden Städten wurden parallel Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Es wurden mehrere Kilogramm Cannabidiol-Blüten beschlagnahmt. Das Hamburger LKA sowie das Kriminalkommissariat 14 der Kreispolizeibehörde ermitteln nun gemeinsam. Weitere Informationen finden Sie in dieser Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6195588

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

  • 13.01.2026 – 08:47

    POL-NE: Mögliche Brandstiftung an mobiler Toilette

    Neuss (ots) - Am Montagabend, 12. Januar, wurde die Polizei zu einem Brand auf einem Kinderspielplatz an der Brandgasse Ecke Hammtorwall in Neuss gerufen. Dort stand gegen 18:15 Uhr eine mobile Toilette in Flammen. Das Feuer konnte durch die ebenfalls allarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden, so, dass bis auf die Zerstörung der Toilette kein Sachschaden entstand. Personen wurden ebenfalls nicht verletzt. Die ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 14:03

    POL-NE: Motorradfahrer stürzt in Kreisverkehr - Fahrradfahrer flüchtig

    Korschenbroich (ots) - Am Donnerstag (08.01.), zwischen 16:10 Uhr und 17:20 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Grevenbroicher mit seinem Motorrad den Kreisverkehr an der Straße Schanzerhöfe / Hauptstraße in Korschenbroich. Der Motorradfahrer beabsichtigte den Kreisverkehr an der Hauptstraße zu verlassen. Als sich dieser im Kreisverkehr befand, fuhr ein Fahrradfahrer von ...

    mehr
