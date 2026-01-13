Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Durchsuchungen in Hamburg und Dormagen: Polizei gelingt Schlag gegen Drogenhändler
Dormagen / Hamburg (ots)
In einer koordinierten Aktion sind die Polizeien des Rhein-Kreis Neuss sowie Hamburg am Montag, 12. Januar, gegen den organisierten illegalen Betäubungsmittel-Handel vorgegangen. In beiden Städten wurden parallel Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Es wurden mehrere Kilogramm Cannabidiol-Blüten beschlagnahmt. Das Hamburger LKA sowie das Kriminalkommissariat 14 der Kreispolizeibehörde ermitteln nun gemeinsam. Weitere Informationen finden Sie in dieser Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6195588
