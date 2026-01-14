Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht flüchtigen Fahrzeugführer

Korschenbroich (ots)

Am Dienstag (13.01.) befuhr, gegen 9 Uhr, ein 60-jähriger Mann aus Tönisvorst mit seinem Traktor die L361 in Richtung Grevenbroich. Im Kreuzungsbereich L361 / K8 beabsichtigte ein unbekannter Fahrzeugführer, welcher aus der Fahrtrichtung Grevenbroich kam, nach links auf die K8 abzubiegen. Da der Tönisvorster beabsichtigte geradeaus weiterzufahren, musste er stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Linksabbieger zu vermeiden. Dabei lenkte er nach rechts ein und der Reifen seines Traktors stieß gegen das Verbindungsstück seines Anhängers, welcher dabei beschädigt wurde.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie den flüchtigen Fahrzeugführer des orangenen Fahrzeuges. An dem Fahrzeug befand sich ein Häcksler.

Personen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Das "unerlaubte Entfernen vom Unfallort" - so der Fachausdruck für Fahrerflucht - kann empfindliche Strafen nach sich ziehen. Im Falle eines Unfalls sollten alle Beteiligten vor Ort verbleiben und die Personalien austauschen. Vor allem, wenn es einen Personenschaden gibt, muss die Polizei hinzugezogen werden, um alles zu regeln.

