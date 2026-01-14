PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht flüchtigen Fahrzeugführer

Korschenbroich (ots)

Am Dienstag (13.01.) befuhr, gegen 9 Uhr, ein 60-jähriger Mann aus Tönisvorst mit seinem Traktor die L361 in Richtung Grevenbroich. Im Kreuzungsbereich L361 / K8 beabsichtigte ein unbekannter Fahrzeugführer, welcher aus der Fahrtrichtung Grevenbroich kam, nach links auf die K8 abzubiegen. Da der Tönisvorster beabsichtigte geradeaus weiterzufahren, musste er stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Linksabbieger zu vermeiden. Dabei lenkte er nach rechts ein und der Reifen seines Traktors stieß gegen das Verbindungsstück seines Anhängers, welcher dabei beschädigt wurde.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie den flüchtigen Fahrzeugführer des orangenen Fahrzeuges. An dem Fahrzeug befand sich ein Häcksler.

Personen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Das "unerlaubte Entfernen vom Unfallort" - so der Fachausdruck für Fahrerflucht - kann empfindliche Strafen nach sich ziehen. Im Falle eines Unfalls sollten alle Beteiligten vor Ort verbleiben und die Personalien austauschen. Vor allem, wenn es einen Personenschaden gibt, muss die Polizei hinzugezogen werden, um alles zu regeln.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 14:54

    POL-NE: Handtasche aus Fahrzeug entwendet

    Neuss (ots) - Am Montag (12.01.) parkte, gegen 18 Uhr, eine Neusserin ihr Fahrzeug auf einem Supermarkt-Parkplatz am Holzheimer Weg. Gegen 18:04 Uhr konnten Zeugen beobachten, wie sich zwei Personen an dem Fahrzeug aufhielten. Die Alarmanlage löste aus. Als die Zeugen auf sich aufmerksam machten, flüchteten die beiden Tatverdächtigen mit einer schwarzen Handtasche in Richtung Steubenstraße. Die eingesetzten Beamten ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 13:57

    POL-NE: Durchsuchungen in Hamburg und Dormagen: Polizei gelingt Schlag gegen Drogenhändler

    Dormagen / Hamburg (ots) - In einer koordinierten Aktion sind die Polizeien des Rhein-Kreis Neuss sowie Hamburg am Montag, 12. Januar, gegen den organisierten illegalen Betäubungsmittel-Handel vorgegangen. In beiden Städten wurden parallel Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Es wurden mehrere Kilogramm Cannabidiol-Blüten beschlagnahmt. Das Hamburger LKA sowie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren