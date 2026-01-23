Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall verursacht und geflüchtet

Am Donnerstagabend fuhr ein 34-Jähriger in Ulm von der Unfallstelle davon.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr. Eine 44-jährige VW-Fahrerin fuhr die Blaubeurer Straße in Richtung Stadtmitte. Sie bremste an der dortigen Ampel, als diese auf Rot umschaltete. Dies übersah der 34-jährige BMW-Fahrer wohl. Dieser fuhr hinter ihr und prallte in das Heck des VWs. Als die 44-Jährige die Polizei zur Unfallaufnahme hinzuziehen wollte, fuhr der BMW-Fahrer davon. Später kehrte er zur Unfallstelle zurück. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Verkehrsunfall auf. Den 34-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

