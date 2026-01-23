Ulm (ots) - Herr Hermann konnte von einem Team der Rettungshundestaffel Biberach am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr entdeckt werden. Er saß auf dem Boden auf einer Freifläche zwischen der Bundesstraße 30 und einem Waldrand, etwa 500m nach dem Jordanei in Richtung Süden. Nach Auskunft der Einsatzleitung des DRK ...

mehr