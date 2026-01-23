PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet
Etwa 9.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls vom Donnerstag.

Ulm (ots)

Gegen 8.30 Uhr fuhr der 33-Jährige mit seinem Nissan in der Eugen-Bolz-Straße. Beim Einfahren in die Böfinger Steige übersah er die von links kommende 27-jährige Fahrerin eines Toyota. Diese hatte Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich stießen die Autos zusammen. Der Sachschaden wird auf 9.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

++++ 0131549 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

