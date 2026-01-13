Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall auf B19, Einbrüche

Aalen (ots)

Aalen: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Ein 63 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 12:15 Uhr die B19 aus Aalen kommend in Richtung Unterkochen. Hierbei kam er etwa auf Höhe von Neukochen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur, wo er mit dem entgegenkommenden Ford einer 40-jährigen Autofahrerin kollidierte. Beide Fahrer wurden nach derzeitigem Kenntnisstand schwer verletzt, der 44-jährige Mitfahrer im Ford erlitt leichte Verletzungen. Alle drei Personen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Die Straße ist Stand 14.10 Uhr noch komplett gesperrt. Derzeit finden noch Reinigungsarbeiten statt. Gegen 14.30 Uhr dürfte die Straße wieder freigegeben werden.

Bopfingen: Einbruch in Wohnhaus

Ein Einbrecher verschaffte sich im Zeitraum der letzten sechs Wochen gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Wohnhaus, das im Bereich Gräbenwiesen liegt. Die genauere Einbruchszeit ist unbekannt, der Einbruch wurde erst jetzt bemerkt. Der Dieb entwendete hauptsächlich Schmuck. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/96020 entgegen.

Riesbürg: Einbruchsversuch

Zwischen Samstagabend, 18 Uhr und Sonntagmorgen, 2.15 Uhr versuchte ein Einbrecher vergeblich einen Bauwagen, der von Jugendlichen genutzt wird, in Utzmemmingen aufzuhebeln. Der Wagen befindet sich neben der Kläranlage in Siemensstraße. An diesem entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise nimmt auch hier der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/96020 entgegen.

