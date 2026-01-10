Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Brand eine Autotransporters auf der A 1

Remscheid (ots)

Am heutigen Abend gegen 18:30 Uhr wurde die Feuerwehr Remscheid zu einem Brand eines Autotransporters auf die Autobahn A1 alarmiert. Die Einsatzstelle befand sich in Fahrtrichtung Köln, kurz nach der Anschlussstelle Remscheid-Lüttringhausen.

Der Fahrer des Transporters hatte während der Fahrt eine Rauchentwicklung bemerkt und das Fahrzeug umgehend auf dem Standstreifen abgestellt. Kurz darauf breitete sich der Brand auf den Autotransporter aus. Ein Übergreifen der Flammen auf den geladenen Pkw konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden.

Der Brand wurde unter Atemschutz mit einem C-Rohr gelöscht. Aufgrund der niedrigen Temperaturen gefror das Löschwasser innerhalb kurzer Zeit auf der Fahrbahn. Die hinzugezogene Autobahnmeisterei streute den betroffenen Bereich in Absprache mit Feuerwehr und Polizei ab.

Insgesamt waren 14 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Remscheid mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Unterstützt wurden sie durch die Autobahnmeisterei sowie die Polizei. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz für die Feuerwehr beendet werden.

Während der Löscharbeiten waren der rechte sowie der mittlere Fahrstreifen gesperrt.

